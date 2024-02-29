Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde muhalefetin desteklediği isim kaybetti Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde projelere karşı çıkması ve ürettiği dezenformasyonla tanınan Tezcan Karakuş Candan dönemi sona erdi.

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ensonhaber.com

Muhalefete yakın meslek grupları son yıllarda sıkça skandallara imza attı, iktidarın birçok projesine takoz oldu.

Bunların başında Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Mimarlar Odası geliyor.

TTB merkez konseyin mahkeme kararıyla görevden alınmasından sonra Mimarlar Odası'nda da değişim gerçekleşti.

Proje takozu Tezcan Karakuş Candan seçimi kaybetti

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 48. Olağan Genel Kurulu toplandı, seçim yapıldı.

Seçim sonuçlarına göre her fırsatta hükümetin projelerine takoz olan, işe gitmeden 7 yıl boyunca maaş aldığı için hakkında soruşturma açılan Tezcan Karakuş Candan seçimi kaybetti.

Üç listenin yarıştığı seçimde, turuncu listeden Derya Başyılmaz bin 33 oy, mavi listeden Tezcan Karakuş Candan 807 oy, kırmızı listeden Banu Taner 433 oy aldı.

2 bin 370 üyenin oy kullandığı seçimde 46 oy geçersiz sayıldı.

Bu sonuçlara göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Derya Başyılmaz oldu.

"Otobüslerle oy kullanmaya geldiler"

Kurumdaki bu değişimden sonra koltuğunu kaybeden Candan soluğu Halk TV'de aldı.

Seçim gününü anlatan ve yenilgiden sonra adeta çılgına dönen Candan, "İnanır mısınız? Mimarlık ortamı açısından çok üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Yeniçeri ordusu gibi önde reislerin arkasına takılan ve otobüslerle oy kullanmaya gelen mimarlık grubuyla karşılaştık." diye konuştu.

Candan'ın bitmek bilmeyen skandalları

Diğer yandan kurumdaki yeni dönemin başlangıcı Candan'ın skandallarını yeniden akıllara getirdi.

Candan'ın en büyük dalga konusu yalanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın tuvalet kullanıldığı iddiasıydı. 2015 yılında Külliye'nin kapıları gazetecilere açılmış ve gerçeğin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada Candan mizah konusu olmuştu.

Candan'ın bir başka skandalı ise her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet etmesiydi...

Candan'ın odaya bağlı mimarlardan topladığı paralarla gittiği Strasbourg'da Türkiye hakkında şikayet başvurusu yapması Türkiye'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

7 yılda 60 gün mesai yaptı

Eski Başkan'ın en büyük skandalı ise 'ATM memuru' olayı oldu.

Candan'ın görevi boyunca 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ve her ay düzenli şekilde maaşını almaya devam ettiği ortaya çıktı.

2022 yılında hakkında başlatılan soruşturma neticesinde Candan memuriyetten atıldı.