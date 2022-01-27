Mine Kırıkkanat, Beyoğlu Belediyesi'ne tepki gösterince rezil oldu

Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın AK Partili belediyeleri suçlamak için paylaşımını yaptığı ve temizlenmeyen buzlu kaldırımın, İBB'nin sorumluluğu altında olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı megakenti esir aldı.

Günlerdir uyarıların yapılmasına rağmen yetersiz kalan önlemler sonrası ulaşım çileye döndü.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belelediyesi'nin (İBB) yolları yeterince tuzlamaması nedeniyle araçlar yolda kalırken, birçok kaza da yaşandı.

"AK PARTİ KALDIRIMLARI TEMİZLEMEKTEN ACİZ"

İBB'ye tepkiler sonrası, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Mine Kırıkkanat'ın, AK Partili belediyelere misilleme yapmak için paylaşımı da dalga konusu oldu.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi’ne giderken yoldaki buzlu kaldırımı çekip, "İnsanlar düşüp kafalarını kırsınlar diye özen gösteren AK Partili Beyoğlu Belediyesi’ne şükranlarımı sunarım. 4 gündür kaldırımdaki karı bile temizlemekten acizler…" ifadeleriyle kinayeli bir paylaşım yaptı.

İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ ALAN

Ancak Kırıkkanat'ın paylaşımını yaptığı yerin İBB yönetimine ait olduğu ortaya çıkarken; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sosyal medya hesabından Kırıkkanat'a nükteli bir şekilde yanıt verdi.

Yıldız cevabında, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İBB; Mine Hanım’a yardımcı olur musunuz? Bizi zorla çıkardığınız alanlarda yürüyemiyormuş." dedi

YİNE BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMİZLEDİ

Daha sonra Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nden bir ekibin aynı yeri temizlediği bir fotoğrafı da paylaşarak "Biz yine de kıyamadık hemşehrilerimize Mine Hanım. Çalışma arkadaşlarımız İBB sorumluluğundaki alanı temizliyor. Her zaman yaptığımız gibi; mesele yetkiyle değil gönülle çözülüyor." ifadelerini kullandı.