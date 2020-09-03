Mine Kırıkkanat, TELE 1'de konuk olduğu canlı yayın programında skandal sözlere imza attı. Türk milletini aşağıladı.

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, TELE 1'de bir programa konuk oldu. Konuk olduğu canlı yayında skandal sözlere imza atan Kırıkkanat, Türk milletini aşağıladı.

Kırıkkanat İran'ın bile kültür seviyesinin Türk insanından yüksek olduğunu iddia etti.

Kırıkkanat'ın sözleri sosyal medyada ünlü isimler, siyaset dünyası ve vatadandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

"CAHİLLERİMİZ ÇOĞUNLUKTA"

Kırıkkanat, "Tabi ki cahillerimiz çoğunlukta. Yeni bir standart dediğimiz bir kültür Avrupa ülkelerinde çok daha yüksek.

Hatta İran'da daha yüksek. Bizde o çok daha aşağıda olduğu için, bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor.

Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok ya.. Ya bizde bu bile yok. Bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık.

Mine Kırıkkanat, Türk milletine hakaret etti VİDEO





TELE 1 İZLEYİCİSİNİN KÜLTÜRLÜ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İşte bizde bu çok eksik çünkü cahil sayımız... Çok önemli bir Latince söz vardır. Kültürlü insanlar için program yaptığımdan söyleyebilirim. "Verba volant, skripta manent." Sözsel belleği olan, ondan da her şeyi uçan bir seçmen kitlesi.

Özenle yetiştirdikleri, cehaletle eğittikleri seçmen kitlesi... Sen istediğini söyle seçmenine, o cahil. Hatta daha kültürsüz... Anlatabiliyor muyum?

Cehalet desen diz boyu... İşte bu kültürsüzlüktür. Şaşırdım olanlar karşısında." ifadelerinde bulundu.