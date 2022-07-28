Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
413.679
7.40%
BTXN Coin
10.16
10.31%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Mine Tugay yan profilden poz verdi...Süt beyazı teni olay oldu!

    44 yaşına basan güzel oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin ilgi odağı oldu.
    • 28.07.2022 - 10:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mine Tugay yan profilden poz verdi...Süt beyazı teni olay oldu!

    44 yaşındaki Mine Tugay, bir zamanların sevilen dizisi Medcezir ile dikkatleri üzerine çekti.

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizideki Suna karakteri ile tanınmaya başlayan Tugay, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kalp Hırsızı, Çilek Kokusu ve Paramparça gibi başarılı yapımlarda da yer alarak ekranların sevilen yüzü oldu.

    Son olarak Gülümse Kaderine isimli dizi ile ekran karşısına geçen ancak 5. bölümde dizinin final vermesiyle üzülen Mine, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

    Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, tatil pozları ile nefes kesmişti.

    Cesur ve dekolteli pozlarıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam eden güzel oyuncu, son paylaşımıyla adeta büyüledi.

    Yan profilden çekildiği fotoğrafı ınstagram hesabından paylaşan Mine Tugay'ın süt beyazı teni olay oldu.

    Mine Tugay yan profilden poz verdi...Süt beyazı teni olay oldu! #1

    Mine Tugay yan profilden poz verdi...Süt beyazı teni olay oldu! #2

    Mine Tugay yan profilden poz verdi...Süt beyazı teni olay oldu! #3


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde yol verme kavgasında yumruklar konuştu

    Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar
    3. Sayfa

    Sultangazi’de kadınların kavgası: Terliklerle birbirlerine saldırdılar

    Görüş Bildir