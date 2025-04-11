Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti: Özel ekip kuruldu

İHA

Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanmış ve davayla ilgili 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması dün görüldü.

DURUŞMA ÖNCESİ MINGUZZI'NİN MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Avukat Rezan Epözdemir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarının tahrip edildiğini söyledi.

Polisin, Ahmet Minguzzi'nin mezarında inceleme yaptığı öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA, SALDIRGANLARIN YAKALANDIĞINI DUYURDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıların yakalandığını duyurdu:

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.



4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.



Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.



Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili resen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde özel ekip oluşturuldu.

ÖZEL EKİP HANGİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şube'nin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütüyor.

Emniyet ve istihbarat birimlerinin elinde saldırıya ilişkin birtakım görüntü ve bilgiler olduğu kaydedildi.

Oluşturulan özel ekibin, 15 yaşındaki Minguzzi'nin mezarına yönelik saldırının nasıl ve kimler tarafından yapıldığını açığa çıkarmak üzere çalışma yaptığı ve faillerin kısa sürede yakalanmasının beklendiği öğrenildi.