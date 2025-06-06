Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar'dan duygulandıran paylaşım...
Kadıköy’de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
"TEYZOŞ ENİŞTEME SÖYLE ÇİNİLLİ CAMİ'DE BAYRAM NAMAZI KILALIM"
Akıncılar, yeğeni Minguzzi ile geçen yıl Whatsapp üzerinden aralarında geçen "Teyzoş, enişteme söyle Çinili Cami'de bayram namazı kılalım" sohbetini, "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.
ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ
Paylaşıma sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Cinayet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Minguzzi'yi bıçaklayan 16 yaşındaki U.B. ve saldırı anında yanında bulunan 15 yaşındaki B.B. tutuklandı.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmada tutuklu sanıkların cinayet anlarını gülerek anlattıkları arkadaşları M.A.D. ve A.Ö. de geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
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