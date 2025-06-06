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Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran bayram paylaşımı

Minguzzi'nin teyzesinden duygulandıran bayram paylaşımı Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin teyzesi Aylin Akıncılar, sosyal medyada yeğeni ile geçen yıl bayram namazı ile ilgili yaptığı konuşmanın ekran fotoğrafını "Bayram kime geldi" notuyla paylaştı.