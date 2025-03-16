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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda kaydettiği büyük ilerlemelerle dikkat çekiyor.

Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü insansız sistemlerin testleri başarıyla devam ediyor.

Kemankeş Mini Akıllı Seyir Füzesi'nin, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test süreci de başarıyla yürütülüyor.

BİR TESTİ DAHA GEÇTİ

Yapay zeka tabanlı KEMANKEŞ, son seyir testinden de tam not aldı.

Gelişmeyi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Testin gerçekleştirildiği anlara ilişkin video da paylaştı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ OTOPİLOT SİSTEMİYLE OTONOM UÇUŞ YAPABİLİYOR

KEMANKEŞ 1, stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından geliştirildi.

Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 ve TB3 SİHA’lardan atılabililiyor. Mini akıllı seyir füzesi, bir saat havada kalabiliyor.

Sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.

KEMANKEŞ gece ve gündüz şartlarında görev yapabilme kabiliyetlerine sahip.

Yapay Zeka Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyeti var.