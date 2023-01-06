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    Mini etekli öğretmen tartışma konusu oldu

    Özel bir eğitim kurumunda ekonomi dersi verirken kayda alınan öğretmenin tarzı dikkat çekti. Anlattıkları bir yana daha çok mini eteği konuşulan öğretmen, sosyal medyayı ikiye böldü...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 08:54
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 09:27
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    Mini etekli öğretmen tartışma konusu oldu

    "Fidan Hoca" olarak bilinen Fidan Atalay isimli bir öğretmen, ders sırasında videosunu çektirip, sosyal medyada yayınlattı.

    Ekonomiye yönelik söyledikleri değil, tarzı daha çok dikkat çeken öğretmen gündem oldu.

    Kıyafeti tartışıldı

    Öğretmenin anlattığı dersten çok kıyafetini tartışma konusu yapan sosyal medya kullanıcıları, adeta ikiye bölündü.

    Sosyal medyada kullanıcılarının büyük bir bölümü, görüntüleri izledikten sonra söz konusu öğretmenin giydiği mini eteğin, eğitim kurumu için uygun olmadığını savundu.

    Mini etekli öğretmen tartışma konusu oldu ViDEO

    Savunan da var

    Mini eteği, savunanlar da oldu.

    Yine büyük bir kesim, kıyafette bir anormallik olmadığı konusunda birleşti.

    Fenomen öğretmen

    Öğrencileri tarafından sevilen Atalay'ın bir sosyal medya fenomeni olduğu ve birçok paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

    Fidan Hoca, sadece bu video ile bile 50 bin takipçiyi geçmeyi başardı.

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