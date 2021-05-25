Mini infaz paketi nedir? Mini infaz paketi neleri içeriyor?

AK Parti iki ayrı yargı paketi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu paketlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis’e geleceğini açıkladığı mini infaz paketi oldu. Peki mini infaz paketi nedir?

AK Parti, 4. yargı paketinin yanı sıra, cezaevlerinde görüntülü konuşmanın kaydedilmesi ve mahpuslara e- posta ile haberleşme hakkını da içeren 11 maddelik 'mini infaz' paketini Meclis'e sundu.

Mini infaz paketi nedir? Mini infaz paketi içeriği ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Peki mini infaz paketi nedir, neleri içeriyor? İşte detayları..

MİNİ İNFAZ PAKETİ NEDİR?

AK Parti 'mini infaz' paketini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildikten sonra sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığı tarafından incelenecek.

MİNİ İNFAZ PAKETİNİN İÇERİĞİ

Teklifle, 15 yaşından küçük çocuğu olan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek ve hâlen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek.

Paketteki bazı maddeler ise şöyle:

Ceza infaz kurumlarındaki izleme kurullarının raporları Kamu Denetçiliği'ne ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na da gönderilecek.

- Cezasını çeken ya da koşullu salıverilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilecek.

- 15 yaşından küçük çocuğu olan anneler cezaevine girmeyebilecek. Çocuğun babasının ölmüş olması ya da cezaevinde olması durumunda annenin de işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girmesi önlenecek. İnfazı ileri bir tarihe ertelenecek. Bu düzenleme 10 yıldan az ceza alan mahkumlar için geçerli olacak. Ayrıca bu durum, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsayacak.

- İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan, cezaevi nakillerinde ödeme gücü olmayanların ücretini devlet karşılayacak.