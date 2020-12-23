Minibüs, dolmuş, taksi indi bindi ne kadar? İstanbul ulaşım fiyat tarifesi 2021

Minibüs, dolmuş, taksi indi bindi ne kadar? İstanbul ulaşım fiyat tarifesi 2021

İstanbul'da ulaşım araçlarına gelen zam vatandaşın merak konusu oldu. Minibüs, dolmuş ve taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zamla beraber yeni fiyat tarifleri ne kadar oldu? İşte yeni fiyatlar..

İstanbul’da dolmuş ve minibüs ücretleri yüzde 11 artırıldı. En kısa mesafe ve en uzun mesafe ücretleri zamla birlikte yeniden belirlendi. Aynı şekilde artışla birlikte taksi açılış ücretleri 5 TL’den 5,55 TL’ye yükseldi.

Minibüs, dolmuş ve taksi kullanan vatandaşlar, yeni fiyat tarifesini araştırmaya başladı. İstanbul'da indi bindi fiyatları ne kadar oldu, minibüs kaç para, taksi ne kadar, işte detaylar..

DOLMUŞ - MİNİBÜS İNDİ BİNDİ NE KADAR?

En kısa mesafenin 2.50’den 2,75 TL’ye, en uzun mesafenin 3.70 TL’den 4 TL’ye çıkması teklifinin ardından taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.

Minibüs ücretlerinde en kısa mesafe 2,50’den 2,75 TL’ye çıktı.

En uzun mesafe ise zamlı tarife ile birlikte 3,70 TL’den 4 TL’ye çıkmış oldu.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR 2021?

Taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksilerde 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı.