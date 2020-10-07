Minibüsçüler, taksi olmak için eylem yaptı

Minibüsçüler, taksi olmak için eylem yaptı

Marmaray'ın yapılması ve metro hatlarının genişlemesi üzerine iş yapamadıklarını savunan minibüsçüler, taksi plakası almak istiyor.

Hükümetin İstanbul'a yaptığı büyük yatırımlar, megakente büyük bir değişim yaşattı.

Marmaray'la Gebze'den Halkalı'ya kadar ulaşım imkanının sunulması ve şehrin birçok bölgesine ulaşan metro hatları ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

Bu durum, eski ulaşım araçlarındaki işlerin düşmesine neden oldu.

Durumdan etkilenen minibüsçüler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) çözüm bekler oldu.

İBB'DEN SES YOK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir türlü ulaşmayı başaramayan minibüsçüler, hiçbir İBB yetkilisinden cevap alamayınca eylem yapma kararı aldı.

Anadolu Yakası'nda çalışan minibüsçüler, yapılan çağrıların ardından İBB'nin kapısına dayanmak için yola çıktı.

Polis ekipleri harekete geçerek, minibüsçülerin konvoyunu Harem'de durdurdu.

M PLAKALAR T PLAKA OLSUN

Hatlardaki fazla minibüs sayısından şikayet eden minibüs şoförleri, bazı M plakalı araçların T plakaya çevrilerek taksicilik yapabilmesini istiyor.

Bazı minibüsçüler ise yeni hatların açılmasını istiyor.