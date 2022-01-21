Gaziantep'te pitbullların saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş'in operasyonlarını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Asiye'nin hayati tehlikesini atlattığını, haftaya taburcu olacağını bildirdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı.Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat edilmişti.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

4 yaşındaki Asiye Ateş’in son durumu hakkında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bilgilendirmede bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavilerin sürdüğünü belirtilirken, Asiye’nin hayati riski tamamen atlattığı kaydedildi.

Minik Asiye haftaya taburcu oluyor

"ÇOKLU DOKUNUN KAYBEDİLMESİNİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Asiye’nin göz önünde olması nedeniyle bu kadar ilgi ektiğini belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, acı bir itirafta bulundu. Özkan, "Bu kadar ciddi bir şekilde parçalanma gördük ama bu kadar kemik parçasının, çoklu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum." dedi.

"TÜM DOKU EKSİKLERİ GİDERİLDİ, HAFTAYA TABURCU OLACAK"

Asiye’nin tüm doku eksikliklerinin giderildiğini ve haftaya taburcu edileceğini belirten Özkan, "Hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı. O kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şu an için hayati bir riskimiz yok artık. Geçen hafta içerisinde sinir ile ilgili nakillerini yaptık. Yüz sinirlerinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye ek bir girişim yapıldı. Kulağıyla ilgili KBB gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri ve onlar için de bir iki transfer işlemi yaptı. Takibinde o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar." diye konuştu.

"HEM ASİYE'Yİ HEM DE BİZİ ÇOKLU AMELİYATLAR BEKLİYOR"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, Asiye’nin yüz felcine yönelik ameliyatlar gerçekleştirildiğini aktararak, "İyileşince bir süre sonra saça sıra gelecek. Birkaç ay sonra balonla tedavimize devam edeceğiz. Bunu da birkaç seansla yapabileceğiz. Hem Asiye’yi hem bizi çoklu ameliyatlar bekliyor." ifadelerini kullandı.