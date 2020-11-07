Minik Ayda, taburcu oldu

Minik Ayda, taburcu oldu

İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedaviye alındığı hastaneden taburcu edildi.

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi.

91 SAATTE KURTARILMIŞTI

Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i sağ olarak kurtarıldı.

MİNİK AYDA TABURCU OLDU

Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı.

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.









