Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
390.905
-1.95%
BTXN Coin
5.82
-3.16%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Minik bebeğin maraş dondurmacısıyla imtihanı

    Dondurmacının oyunlarına öfkelenen minik, tezgahı yumruklayıp tekmeledi. Dondurmasına bir türlü ulaşamayan bebeğin o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Minik bebeğin maraş dondurmacısıyla imtihanı

    Maraş dondurmacıları müşterilerini türlü şaka ve oyunlarıyla gülümsetiyor.

    Gelenek haline gelen oyunlarla henüz yeni tanışan bir bebek için durum aynı olmadı.

    Dondurma tezgahını tekmeledi

    Dondurmacının uzattığı külahı bir türlü yakalayamayan bebek, tezgahı yumruklamaya başladı.

    Birkaç dakika boyunca sürdürülen oyunda morali iyice bozulan bebek, her oyun hareketinde farklı bir saldırı yöntemi seçti.

    Tezgaha ilk önce elleriyle vuran minik, daha sonra tekmelemeye başladı.

    Dondurma yemekten, ağlayarak vazgeçti

    Oyuna son vermek isteyen bebek ardından ise ağlayarak annesinin yanına gitti.

    İşte o anlar...

    Minik bebeğin maraş dondurmacısıyla imtihanı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Aracın içinde eşini darbeden şahsı vatandaş yere serdi
    3. Sayfa

    Aracın içinde eşini darbeden şahsı vatandaş yere serdi

    Derya Büyükuncu hakkında 8 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı
    Gündem

    Derya Büyükuncu hakkında 8 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir