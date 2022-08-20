Dondurmacının oyunlarına öfkelenen minik, tezgahı yumruklayıp tekmeledi. Dondurmasına bir türlü ulaşamayan bebeğin o anları kameraya yansıdı.

Maraş dondurmacıları müşterilerini türlü şaka ve oyunlarıyla gülümsetiyor.

Gelenek haline gelen oyunlarla henüz yeni tanışan bir bebek için durum aynı olmadı.

Dondurma tezgahını tekmeledi

Dondurmacının uzattığı külahı bir türlü yakalayamayan bebek, tezgahı yumruklamaya başladı.

Birkaç dakika boyunca sürdürülen oyunda morali iyice bozulan bebek, her oyun hareketinde farklı bir saldırı yöntemi seçti.

Tezgaha ilk önce elleriyle vuran minik, daha sonra tekmelemeye başladı.

Dondurma yemekten, ağlayarak vazgeçti

Oyuna son vermek isteyen bebek ardından ise ağlayarak annesinin yanına gitti.

İşte o anlar...

Minik bebeğin maraş dondurmacısıyla imtihanı VİDEO