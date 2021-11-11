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    Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

    Mersin'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 18:08
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    Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

    Karaman'dan, dün kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

    Çevrede arama yapan aile kızlarına ulaşamadı.

    ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, Müslüme'yi bulmak için yöre halkının da desteğiyle çalışma başlattı.

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