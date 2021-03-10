Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Miraç Kandili namazı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Sevinç ve coşku ile karşılanan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Müslümanlar için oldukça önemli bir yere sahip olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah katında göğe yükseliş olayını ifade ediyor.

Mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Müslümanlar, bu faziletli günde dualar edecek, namazlar kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Bu nedenle Müslümanlar, Miraç Kandili namazı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2021 Miraç Kandili namazı saat kaçta kılınır? İşte, Miraç Kandili namazı ile ilgili tüm merak edilenler..

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NEDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v)'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazının yanı sıra, kandil gecelerinde nafile namazı kılınması da tavsiye edilmektedir.

TESBİH NAMAZI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz (s.a.v) amcası Abbas'a, "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir.

Abbas, bunu her gün yapamayacaklarını dile getirince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekattır. Nafile namazı ise 12 rekat kılınır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Dört rekat olan tesbih namazı şu şekilde kılınır:

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rekata kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekat tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunur. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere ''Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber'' denilir. 12 rekat bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Dini geceler akşam ezanı ile başlar. Bu nedenle, Miraç Kandili namazı kılmak isteyenler akşam namazıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir.

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