Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Diyanet kandil günleri..

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2021 Diyanet kandil günleri..

Üç aylarda yer alan kandillerin ikinci olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar için kutsal olan Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? sorusu araştırılıyor.

İslam alemi için büyük önem taşıyan kutsal geceler, sabırsızlıkla bekleniyor. Üç ayların girmesiyle yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili için geri sayım başladı.

Müslümanlar, kandil geceleri af dilemek ve şükretmek için bu kutsal gecelerde ibadetlerini yerini getiriyor.

Miraç Kandilinin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında Miraç Kandili ayın kaçında, hangi gün? sorularına yanıt aranıyor.

2021 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili bu sene 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir.

“Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed’in geceleyin Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder.

Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra, gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Miraç, yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

2021 KANDİL GÜNLERİ

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021