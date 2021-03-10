Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler neler? Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri

Kadir gecesi hükmünde olan Miraç Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, Miraç Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

Her yıl, "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili, bugün idrak ediliyor. Bu faziletli günü boş geçirmek istemeyenler, ellerini semaya açacak ve ibadetler gerçekleştirecek.

Kadir gecesi hükmünde olan Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor. Bu gecenin feyzinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, Miraç Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihleri araştırıyor.

Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikir ve tesbihler neler? İşte, Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler..

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Miraç Kandili'nde günahların affına vesile olan tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihleri ve zikirleri bilmek gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatta bir selâm verilir. Her rekatta 1 Fatiha, 10 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra: 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim", 100 defa istiğfar, 100 defa salavat-ı şerife okunur.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

BÜYÜK İSTİĞFAR DUASI: SEYYİD-ÜL İSTİĞFAR

Rasul-i Ekrem Efendimiz, "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." demiştir. (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.