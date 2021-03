Miraç Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? Miraç Kandili'nde okunacak dua ve sureler nelerdir?

Bu faziletli geceyi boş geçirmek istemeyen Müslümanlar, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Miraç Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? sorusuna yanıt aranıyor.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Miraç gecesini, “Yüz geceden daha hayırlı bir gecedir” hadisi şerifiyle bildirmiştir. Bu nedenle, 10 Mart tarihinde yani bugün idrak edilen Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dua ve sureler merak ediliyor.

Bugünün feyzinden yararlanmak isteyenler, arama motorları üzerinden Miraç Kandili’nde hangi ibadetler yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, bu faziletli Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler neler? İşte, Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler..

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Genel olarak alimler, Miraç gecelerinde dua etmeyi, tevbe ve istiğfarda bulunmayı, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmeyi kabul görmüştür.

Miraç gecesi, Kur’an-ı Kerimde; ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’ şeklinde beyan edilmiştir. Miraç Kandili gecesinde yapılacak ibadetler arasında Kur'an-ı Kerim okumak, Cevşen-ül Kebiri okumak da yer almaktadır.

Kur'an-ı Kerim okunmalı.

Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı.

Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli.

Allah rızası için namaz kılmalı.

Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı.

Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli.

Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı.

Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli.

Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli.

Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli.

Dargın ve küskünleri barıştırmalı.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı.

Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli.

“Her kim o gecede 12 rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve Kur’an’dan bir sure okur, iki rekatta oturup teşehhüt okur ve sonlarında selam verirse, sonra 100 kere; ‘Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber’ (Türkçe anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür) deyip 100 kere de istiğfarda bulunur, sonra da Nebi (sav)’e 100 kere salat okursa; bir kişi dünyadan yahut ahiretten dilediği herhangi bir hususta kendisi hakkında duada bulunursa, bir desabah oruca niyet ederse, bir masiyet (günah) ile alakalı dua yapmış olmadıkça, gerçekten Allah onun bütün dualarını kabul eder.”

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK SALAVATLAR

Aleyhissalatu vesselam: Allahın salatu selamı onun üzerine olsun.

Sallallahu aleyhi ve sellem: Allahu Teala, Ona salatu selam etsin.

Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed: Allahım! (peygamberimiz) Hz.Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim: Ey Allahım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver.)

MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Amenerrasulü duası: Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin. Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73) “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

"Allah'ım! Verdiğin nimetin zeval bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afiyetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan ve her çeşit gazabından kuşkusuz sana sığınırım."

"Allah'ım! Fakirlikten, azlıktan, zilletten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan kuşkusuz sana sığınırım. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, senin tek başına Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin senin kulun ve elçin olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Ben bütün kulların kardeş olduğuna şahidim. Allah'ım, Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahiretin her anında sana adanmış kullardan eyle, ey celal ve ikram sahibi."