Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı ve önemi

Hz. Muhammed'in (s.a.v) göğe yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili'nde süt içmenin sünnet olduğu biliniyor. Müslümanlar miraç gecesinde süt içmenin önemini ve anlamını araştırıyor.

Miraç Kandili gecesinde ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, bu mübarek tarihte süt içmenin anlam ve önemini merak ediyor.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükselmesi olayı olarak bilinen ve her sene kutlanan Miraç Kandili'nde neden süt dağıtıldığı vatandaşların merak ettiği konulardan biri.

Peki Miraç Kandili'nde neden süt içilir? İşte Mira. gecesi süt içmenin anlamı..

MİRAÇ GECESİNDE SÜT İÇMEK

Miraç Kandili'nde süt içmenin anlamı, şu şekilde açıklanmaktadır:

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz.Cebrail tarafından Peygamberimize biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)

Hz. Peygamber'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığını gördüğüne dair rivayetler vardır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)

Peygamberimiz'in bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması, onun, bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyor. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)

Bu nedenle Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.