Miraç ne demek, anlamı nedir? Miraç nasıl gerçekleşti?

İslam alemi için kutsal günlerden biri arasında yer alan Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Peki, Miraç ne demek ve nasıl gerçekleşti?

Üç aylardan ilki olan Recep ayının 27. gecesine tekabul eden Miraç Kandili, müslümanlar için ibadet ve dualarla geçen önemli günlerden biridir.

10 Mart Çarşamba günü idrak edilen Miraç Kandili'ne dair detaylar araştırılırken, Miraç kelimesinin anlamı da merak ediliyor.

İslam alemini ramazan ayına hazırlayan Miraç Kandili ne anlama gelir, nasıl gerçekleşmiştir ve önemi nedir? İşte detaylar..

MİRAÇ NE DEMEK, ANLAMI NEDİR?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir.

Miraç gecesi, Allah’ın emriyle, Peygamber Efendimiz (sas)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir binite binerek Cebrail (as) ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’ya [Beytü’l–Makdis] kadar huzur-u kibrayaya uzanan bir yolculuğa çıkmıştır.

MİRAÇ NASIL GERÇEKLEŞTİ, ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşadığı süre boyunca birçok mucize gerçekleşti. Bunlardan en önemlisi, şüphesiz ki Allah’ın (c.c.) Kur’an-ı Kerim’i ona indirmesi ve onun da bize öğretmesidir.

Kur’an’dan sonraysa peygamberimizin en büyük mucizelerinden ikisi İsra ve Miraç hadiseleridir.

Peygamberimiz, bir gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dayken Burak isimli bir bineğe bindi. Burak, gözün aldığı mesafeden daha uzağa adım atacak kadar hızlı gidiyordu. Bu vesileyle Hz. Muhammed, normal bir insanın ulaşamayacağı kadar kısa sürede Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya ulaştı.

Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi. Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.

Bir rivayette Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.

Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. Îsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine “Hoş geldin” dediler, tebrik ettiler.

Bundan Sonra Hz. Cebrail ile birlikte imkân ile vü-cub ortası (kâinatın bittiği yer) Sidretü'l-müntehâ'ya geldiler. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam orada ikisi gizli, ikisi açıktan akan (Nil, Fırat) dört nehir gördü. Sonra hergün yetmiş meleğin ziyaret ettiği Beytü'l-Ma'mur'u ziyaret etti.

Hz. Cebrail'in buradan öteye gitmesi mümkün değildi. Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam bundan sonra Refref adında bir vasıta ile zaman ve mekândan münezzeh (uzak) olan Cenab-ı Hakkın cemaliyle müşerref oldu.

KUR'ANI KERİM'DE MİRAÇ HADİSESİ

İsra ve miraç mucizesinin nasıl gerçekleştiği Kur’an’da, İsra ve Necm surelerinde anlatılmıştır. İlgili ayetler şöyledir:

“Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur.”

“O ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihayet kendisine iki yay kadar, hatta daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah kuluna vahyetti. O’nun gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şimdi O’nun gördüğü hakkında onunla mücadele mi edeceksiniz? And olsun ki onu bir kere daha hakiki suretinde gördü. Sidre-i Müntehâ’da gördü. Ki, onun yanında Me'vâ Cenneti vardır. O zaman Sidre'yi Allah'ın nuru kaplamıştı. Gözü ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı. And olsun ki Rabbinin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”