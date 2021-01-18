Miras kalıp kalmadığı nasıl öğrenilir? Miras sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet miras sorgulama ekranı

Miras kalıp kalmadığı nasıl öğrenilir? Miras sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet miras sorgulama ekranı

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen "bana miras kaldı mı" sorusu, e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki miras kalıp kalmadığı nasıl öğrenilir, miras sorgulama nasıl yapılır?

Yakın akrabanızın ya da kan bağı olmayan biri tarafından vasiyetle size bırakılmış malların hepsinden haberdar olsanız bile mirasta hak sahibi olduğunuzu kanıtlamanız için miras sorgulama yaptırmanız gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta hizmete giren ve e-devlet üzerinden kolaylıkla Mirasçılık Belgesi alınabilen uygulamanın adı veraset ilamı sorgulama..

Bu uygulamanın amacı miras sorgulama işlemlerinin internet üzerinden kolaylıkla yapılmasını sağlamaktır.

Veraset ilamı sorgulama ile dilediğiniz zaman mirasçılık sorgulamasını yapabilir, gerekli belgeleri temin edebilirsiniz. Peki, e-devlet miras sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yakınlarınızdan miras kalıp kalmadığını rahatlıkla öğrenebilmek için uygulamaya konulan Mirasçılık sistemi için takip etmeniz gereken adımlar sırasıyla şu şekildedir.

Öncelikle e-Devlet resmi sitesine girin. Burada işlem yapabilmeniz için TC. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi girmeniz gerekmektedir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra arama butonuna “Veraset İlami Sorgulama” yazın ya da direk olarak https://www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama linkine tıklayarak da ilgili uygulama sayfasına gidebilirsiniz.

Burada önemli olan miras bıraktığını düşündüğünüz kişinin TC. kimlik numarasını biliyor olmanızdır. Aksi takdirde hiçbir işlem yapamazsınız.

TC. kimlik numarasını girdikten sonra sorgula butonuna basarak gerekli sorgulamayı yapabilirsiniz.

Sorgulamanın ardından tarafınıza bırakılan bir miras var ise çıkan ekrandan görebileceksiniz

MİRAS SORGULAMA KAYIT BULUNAMADI NE DEMEK?

Veraset ilamı sorgulama uygulamasında, tarafınıza miras kalıp kalmadığını öğrenebilirsiniz.

Sorgulamayı yaptıktan sonra eğer miras sorgulama kayıt bulunamadı ifadesi çıkıyorsa bu durum sorgulattığınız kişiden şahsınız için bir miras kalmadı demektir.

Sorgulamak istediğiniz başka kişi ya da kişiler var ise sorgulama işlemlerine devam edebilirsiniz.

MİRAS VERGİSİNE DİKKAT

Sorgulama sonucunda tarafınıza bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekiyor.

2021 yılına göre, 380 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, bırakılan miras tutarına göre yüzde 10'a kadar yükselebiliyor.