Misafirliğe gitmek yasaklandı mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar, hangi illerde yasak?

Misafirliğe gitmek yasaklandı mı? Misafirliğe gitmenin cezası ne kadar, hangi illerde yasak?

Salgınla mücadele kapsamında sık sık maske ve sosyal mesafe uyarıları yapılırken, vatandaşlar misafirliğe gitmemeleri konusunda da uyarılıyor. Peki misafirliğe gitmek yasak mı, hangi iller de yasak?

Koronavirüsün etkisini arttırmaya devam ettiği bu günlerde alınna tedbirler kapsamında hafta sonları belirlenen saatler dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Polis, Jandarma ve Bekçiler tarafından koronavirüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulandığı ve denetlendiği şu günlerde bazı kişiler de yasakları ihlal etmeye devam ediyor.

Bazı illerde ev ziyaretlerinin yasaklandı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanıyor. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? Misafirlik cezası ne kadar? İşte misafirlik cezası ile ilgili detaylar…

MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAK MI?

Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

HANGİ İLLERDE MİSAFİRLİK YASAK?

Yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı.

Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.

Kütahya'nın Pazarlar ve Hisarcık ilçelerinde Kasım ayı başı itibariyle misafirlik, akraba ziyaretleri yasaklandı.

Kastamonu Tosya'da vaka artışlarının sebeplerinin incelenmesinde, özellikle ev ve taziye ziyaretlerinin, kadınlar arasında yapılan altın günleri ile hasta ziyaretlerinin payının büyük olduğu ortaya çıkıca Kaymakamlık da yeni tedbirler almak zorunda kaldı.