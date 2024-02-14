Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarih verdi! Türkiye'yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Sisi, "Türkiye ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Ankara-Kahire hattında beklenen kritik ziyaret gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarının ardından Mısır'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ortak bildiri imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Daha sonra kameraların karşısına geçen iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Sisi'yi Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ziyaret davetine cevap veren Sisi, Türkiye'ye gideceği tarihi açıkladı.

Nisan ayında ziyaret edecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

"Ziyareti sabırsızlıkla bekliyorum"

Sisi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine icabet etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesinde bulundu.

12 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yaptığı ziyaret kritik önem taşıyor.

Mısır'a Cumhurbaşkanı düzeyindeki son ziyaret 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 7 Şubat 2013'te gerçekleştirildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından koptu; istihbarat servisleri arasındaki temasla başlayan süreç, bakan ziyaretleri ve karşılıklı büyükelçi atamaları ile devam etti.

Temaslar 2022 yılında başladı

Erdoğan ve Sisi, süreç içinde yüz yüze de görüştü. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda, 10 Eylül 2023'teki G-20 Zirvesi’nde ve 11 Kasım 2023'te Riyad’da düzenlenen Gazze konulu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesi marjında bir araya geldi.