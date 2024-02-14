Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Türkiye, Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağı Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'nin, Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağı olduğuna vurgu yaparken, makamında ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 15 milyar dolarlık bir ticaret hedefi belirlediklerini söyledi.

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AA & Ensonhaber

Türkiye ile Mısır arasında uzun bir süredir soğuk rüzgarların estiği diplomatik ilişkiler, son birkaç yılda yeniden iyileşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile İttihadiye Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

İmzaların atılmasının ardından Mısır Cumhurbaşkanı, açıklamalarda bulundu.



"Türkiye, Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağı"

Sisi'nin açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Türkiye Mısır'ın Kuzey Afrika'daki birinci ortağıdır. Türkiye ilişkilerimiz her geçen gün artmaktadır. Yakın zaman içerisinde Türkiye ile 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

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