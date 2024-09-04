Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'den ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'ndan 'Rabia' işaretiyle uğurladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye son dönemde Orta Doğu ve Arap dünyası ile olumlu ilişkiler geliştiriyor..

Bu ülkelerden biri de Mısır oldu.

Yaşanan darbe sondasında ilişkilerin bozulduğu Mısır ile Türkiye arasında yeni bir sayfa açıldı..

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 12 yıl sonra Türkiye'ye geldi.

Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı..

Cumhurbaşkanlarının başkanlık ettiği toplantı sonrası; 1 ortak bildiri ile iki ülke arasında ilişkileri güçlendirmeye yönelik bazı belgelerin ve maliye, enerji, şehircilik ile sağlık alanlarında toplam 17 anlaşma imzalandı.

BALKONDA SOHBET ETTİLER

İmza töreninin ardından ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda bir süre sohbet etti.

SİSİ'Yİ 'RABİA' İŞARETİYLE UĞURLADI

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Sisi, Esenboğa Havalimanı'na aynı makam aracında gitti.

Ankara'dan ayrılan Sisi'yi taşıyan uçak saat 19.19'da hareket ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi Esenboğa Havalimanı'ndan uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'yi uğurlarken yaptığı 'Rabia' işareti dikkat çekti.