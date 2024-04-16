Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye'ye gelecek Diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor.

Gazze'de barışın sağlanması için çalışan Türkiye, hafta sonu önemli bir görüşmeye imza atacak.

Diplomatik kaynaklar, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Gündem "ateşkes" olacak

Şukri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir görüşme gerçekleştirecek. İki mevkidaş görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Gazze'deki son gelişmeleri ele alacaklar. Kalıcı ateşkesin sağlanması için atılacak adımları değerlendirecekler.

Gazze'deki son durumun yanında bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Gazze'de kalıcı ateşkese dair detayların görüşüleceği ziyaretten önce Bakan Fidan Katar'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Hamas yetkilileriyle de görüşecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.