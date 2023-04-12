Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye'ye geliyor Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA

Türkiye ve Mısır, 11 yıllık bir aranın ardından ilk normalleşme adımlarını attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Şukri, Türkiye yolcusu...

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Şukri'yi Ramazan ayında Türkiye'ye davet ettiğini belirtmişti.

Yaşananların ardından Şukri, Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geliyor...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Depremlerin ardından taziye ziyaretine geldi

Öte yandan Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.