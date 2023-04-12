Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye'ye geliyor
AA

Türkiye ve Mısır, 11 yıllık bir aranın ardından ilk normalleşme adımlarını attı.

Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Şukri, Türkiye yolcusu...

Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Şukri'yi Ramazan ayında Türkiye'ye davet ettiğini belirtmişti.

Yaşananların ardından Şukri, Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geliyor...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Depremlerin ardından taziye ziyaretine geldi

Öte yandan Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri, Türkiye'ye geliyor