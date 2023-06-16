Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri Temmuz 2013’te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbeyle bozulmuş ve iki ülke arasında siyasi alanda başlayan gerginlik karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkileri de bir miktar olumsuz etkilemişti.

Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde ortaya konulan siyasi irade sonucu yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerde karşılıklı adımlar atıldı ve eski günler geride kaldı.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Samimi kareler ortaya çıktı

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir araya gelmişti.

İki liderin ortaya çıkan samimi karelerinin ardından diplomatik anlamda yeni gelişmeler yaşandı.

10 yılın sonunda iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçi ataması kararlaştırıldı.

Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden isimlerden oldu.

"Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi’ye davet gönderdi"

Yaşananların ardından Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Russia Today’ın Arapça kanalına açıklamalarda bulundu.

Şen, “Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret etmesi için Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi’ye davet gönderdi. Mısırlıların, Erdoğan’ı Mısır’da görmeyi arzuladıklarını biliyorum. İki Cumhurbaşkanı görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek” dedi.

Hakan Fidan detayı dikkat çekti

“10 yıllık kopuk dönem sona eriyor” diyen Şen, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyaretinin üç ay içinde gerçekleşebileceğini de açıkladı.

Şen, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu aşamaya gelene kadar iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynadı.” ifadelerini kullandı.