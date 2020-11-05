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    Mısır'da Fransa mallarına boykot çağrısında bulunmak tutuklanma sebebi

    Mısır'da Fransa mallarına boykot çağrısında bulunmak tutuklanma sebebi

    Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 08:04
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 09:32
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    Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ile Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılandı.

    Macron'a tepki olarak; Türkiye, Katar, Kuveyt, Cezayir, Sudan, Filistin ve Fas gibi birçok ülkede Fransız ürünleri boykot edilmeye başlanması teklifi geldi.

    Mısır da Fransa mallarına boykot çağrısında bulunmak tutuklanma sebebi #1

    SİSİ BOYKOTA KARŞI

    Mısır'da askeri darbe ile iktidar olan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ise, yaptığı açıklamada, Macron'un hakaret karikatürlerine sahiplenmesine tepki göstermiş ama boykot kararlarını eleştirmişti.

    Fransa ile yakın ilişkilerini korumak isteyen Sisi, Mısır'da boykot çağrılarının kesilmesi yönünde talimatını verdi.

    BOYKOT ÇAĞRISI YAPAN TUTUKLANIYOR

    Sisi'nin bu çağrısı sonrası Mısırlı Alim Mustafa el-Adavi de Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunduktan sonra Mısırlı yetkililer tarafından tutuklandı.

    Mısır da Fransa mallarına boykot çağrısında bulunmak tutuklanma sebebi #2

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