Mısır'dan İsrail'e ateşkes için heyet gönderildi: İlk etapta rehineler ele alınacak İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Katar medyası, Mısır'dan bir heyetin ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e gittiğini aktardı.

İHA

İsrail ordusu, tüm uluslararası uyarılara rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Mısır ve Katar, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve rehine anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor.

Mısır'dan İsrail'e ateşkes heyeti

Katar medyası, Mısır'dan bir heyetin ateşkes ve rehine anlaşması için İsrail'e gittiğini aktardı. Mısır heyetine Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'in başkanlık ettiği ifade edildi.

Kamel'in, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea ve İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği belirtildi.

Mısırlı bir yetkili ise Kamel'in, İsrail ile Gazze'de uzun süreli ateşkes için "yeni bir vizyon" görüşmeyi planladığını söyledi.

Görüşmede rehineler sorununa odaklanacak

Mısırlı yetkili, gerçekleştirilecek görüşmelerin ilk etapta Hamas'ın Filistinli mahkumlarla sınırlı sayıda rehine değişimine ve yerinden edilen Filistinlilerin "minimum kısıtlamalarla" Gazze'nin kuzeyine geri dönüşüne odaklanacağını aktardı.

Taraflar arasında uzlaşı sağlamak için çalışıyorlar

"Umudumuz, savaşı sona erdirmek için daha büyük bir anlaşma hedefiyle müzakerelerin devam etmesidir." diyen yetkili, arabulucuların her iki tarafın ana taleplerinin çoğuna cevap verecek bir uzlaşı üzerinde çalıştığını kaydetti.

İsrail medyası ise İsrail savaş kabinesinin İsrail müzakere ekibine Mısır heyetiyle görüşmesinde "daha esnek yaklaşım" benimsemesi için yetki verdiğini belirtti.

Blinken salı günü İsrail'e gidecek

İsrail medyası ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın salı günü İsrail'e geleceğini, Refah'a gerçekleştirilmesi beklenen kara operasyonunun yanı sıra ateşkes çabalarını görüşeceğini bildirdi. Bu, Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 7. ziyareti olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)