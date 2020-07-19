Mısır'dan Türkiye hakkında küstah açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı; Türkiye'nin, Irak, Suriye, Libya ve diğer Arap ülkelerinin işlerine karışmamasını istedi.

Türkiye, son yıllarda bölgedeki dengeleri değiştiren ülkelerden biri oldu.

Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de düzenlenen harekatlarla da terör örgütü YPG ve DEAŞ'ın kökünü Türkiye sınırlarından kazıdı.

Libya'daki duruma da el koyan Mehmetçik, Hafter'e vurulan darbelerle bölgedeki durumun değişmesine neden oldu.

Tüm bu gelişmeler, Mısır'da rahatsızlığa neden oldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye ilgili küstah bir açıklama yaptı.

Yıllardır Orta Doğu'da birçok ülkenin üzerine adeta kabus gibi çöken Amerika'ya, Rusya'ya hiçbir tepki göstermeyen Mısır, Türkiye'nin bölgedeki varlığını sorgulama kalktı.

IRAK, SURİYE, LİBYA VE ARAP ÜLKELERİ..

Türkiye'nin bulunduğu ülkelerden geri çekilmesini isteyen Mısır, askeri müdahalelerin yasal dayanağının olmadığını savunuyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır, Türkiye’nin Irak, Suriye veya Libya olsun Arap ülkelerinin işlerine yaptığı ve hiçbir yasal dayanağı olmamasının yanı sıra, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden politik ve askeri müdahalesine karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.