Mısır'ın İsrail'den doğalgaz ithalatında yüzde 40 artış Mısır, Ocak 2021'den bu yana İsrail'den ithal edilen doğalgaz miktarında yüzde 40 artış yaşandığını, önümüzdeki süreçte yüzde 30’luk bir artışın daha beklendiğini duyurdu.

AA

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) arasında 15 Haziran 2022'de, Rusya'ya olan doğalgaz bağımlılığının azaltılması kapsamında Avrupa'ya gaz arzının artırılmasına yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Tarık el-Molla, Abu Dabi'de düzenlenen "ADIPEC 2023" sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkesinin doğalgaz üretimi, ithalatı ve ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yüzde 40 artış

Mısır, İsrail ve Avrupa Birliği (AB) gaz anlaşması dolayısıyla İsrail'den ithal edilen doğalgaz miktarında Ocak 2021'den bu yana yüzde 40'lık bir artış olduğunu kaydeden Bakan Molla, ihracat amacıyla önümüzdeki süreçte İsrail'den doğalgaz ithalatında yüzde 30'luk bir atışın daha olacağını söyledi.

İşbirliğine vurgu yapıldı

Molla, Mısır'ın günlük doğalgaz üretim kapasitesinin 6 milyar fit küp olduğunu belirterek, bu oranların yıl sonuna kadar istikrarlı olmasının, şirketlerin sahalara yönelik geliştirme çalışmaları yürütmesi ve üretim hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığına bağlı olduğunu ifade etti.

Bakan Molla ayrıca, Mısır Doğal Gaz Holding'in (EGAS) öncülüğündeki Mısırlı özel şirketlerin, Filistinli taraflarla ortak bir şekilde "Gazze Marine" doğalgaz sahasını geliştirme projesini 2 yıldan daha az bir sürede tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)