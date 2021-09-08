Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz oldu

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasında birincilik tacını Dilara Korkmaz (23) taktı.

Miss Turkey 2021 yarışmasında yer alan 20 finalistten biri bu akşam tacını alarak tescilli güzel ilan etti.

14 numara ile yarışan 23 yaşındaki Dilara Korkmaz, Türkiye'nin tescilli güzeli seçildi.

DİLARA KORKMAZ

23 yaşında 1.77 boyunda olan Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Finans Yüksek Lisans bölümünde okuyor.

ÜÇ TÜRKİYE GÜZELİ BİR ARADA

Üç Türkiye Güzeli Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan bu gece gerçekleşen Miss Turkey yarışması için bir araya geldi.