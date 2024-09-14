Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen gelen eleştirilere yanıt verdi Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen, kendisine getirilen olumsuz yorumlar hakkında konuştu. Canlı yayında Çağla Şikel'in konuğu olan Bilgen, "Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar" dedi.

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Haber Merkezi

Miss Turkey 2024'ün birincisi İdil Bilgen oldu.

Bilgen'in birinciliği sonrası sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı.

Miss Turkey sonucu bazı kullanıcıları tatmin etmedi.

20 finalist arasından 1. seçilen Bilgen, yeterince güzel bulunmamış ve eleştiri yağmuruna tutuldu.

"İNSANLARIN BOŞLUĞUNA VERİYORUM"

Bilgen'e destek olan ünlülerden Çağla Şikel ise Türkiye güzelini programında konuk etti.

Bilgen orada kendisine getirilen olumsuz yorumlar hakkında da ilk kez konuştu.

Kendisine yönelik yapılan negatif yorumlarla ilgili 'boşluk' ifadesini kullanan Bilgen, görüşleri önemsemediğini belirtti.

"YORUMLARI HİÇ ÖNEMSEMİYORUM"

Bilgen eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Şu an ülkemizde kadın ve çocuk cinayetleri gibi birçok acı yaşanırken bana yazılan negatif yorumları insanların 'boşluğuna' veriyorum. Bilgi sahibi olmayıp fikirleri olan insanlar bunlar. Yorumları hiç önemsemiyorum"

BABASI TANIDIK BİR İSİM ÇIKTI

Öte yandan İdil Bilgen'in babasının tanıdık bir isim olduğu belirlenmişti.

Bilgen'in babası Levent Bilgen'in, Ekim 2023 tarihinden bu yana Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olduğu ortaya çıktı.

Bilgen, Ukrayna'ya atanmadan önce de 2014 ve 2016 yılları arasında Abu Dabi Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

2018 yılında annesini kaybeden İdil Bilgen, babası ve erkek kardeşi Metehan Bilgen ile cenazede görüntülenmişti.