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    MİT, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
    • AA
    • 17.08.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:09
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    MİT, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

    MİT, hain terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

    Son olarak MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    GARA'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi."

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan da bir son dakika geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada Eren-13 Operasyonları'nda, Şırnak Merkez Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    MİT, 2 teröristi etkisiz hale getirdi #1

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