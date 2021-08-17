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- MİT, 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT, 2 teröristi etkisiz hale getirdi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
- AA
- 17.08.2021 - 14:42
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:09
MİT, hain terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.
Son olarak MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
GARA'DA 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan da bir son dakika geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Eren-13 Operasyonları'nda, Şırnak Merkez Cudi Dağı Tuşimiya Bölgesi'nde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri desteğinde 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.