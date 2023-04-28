MİT Başkanı Hakan Fidan TEKNOFEST'te Bu yıl 6’ncısı düzenlenen TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. MİT Başkanı Hakan Fidan da Teknofest 2023'e katılarak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı içerisinde incelemelerde bulundu.

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İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ev sahipliğiyle gerçekleştirilen festivale; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyet düzenleniyor.

Özellikle Türk Yıldızları, Bayraktar Kızılelma, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka'nın etkinlik kapsamında yaptığı uçuş gösterileri ziyaretçileri mest etti.

TEKNOFEST'e katılım oldukça yüksek seviyede.

MİT Başkanı Hakan Fidan'a yoğun ilgi

Öte yandan Millî İstihbarat Teşkilat (MİT) Başkanı Hakan Fidan, TEKNOFEST 2023'ün 2. gününde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaşan Hakan Fidan, daha Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Atatürk Havalimanı'ndaki etkinlikleri gezdi.