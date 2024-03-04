MİT Başkanı İbrahim Kalın ABD'ye gitti! Temaslarda bulunacak MİT Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de temaslarda bulunacak. Kalın'ın gündeminde, terör örgütleri ile mücadele ve Gazze'de ateşkes yer alacak.

AA

Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde bölgede gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla tüm dünyanın dikkatini çekmekte.

Haziran ayında MİT Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Kalın da yaptığı çalışmalarla takdir topluyor.

MİT Başkanı Kalın yoğun temaslarını sürdürüyor.

ABD'ye gitti

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, temaslarda bulunmak üzere ABD’ye gitti.

CIA Başkanı ile görüşecek

MİT Başkanı, Washington’da CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek.

İstihbarat yetkilileri ile görüşecek olan MİT Başkanı Kalın, Beyaz Saray'da, Kongre'de ve Dışişleri'nde de temaslarda bulunacak.

İkili ilişkiler ve terör masada olacak

MİT Başkanı Kalın'ın gündeminde, ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele yer alıyor.

Gazze'de ateşkes

İbrahim Kalın, Irak ve Suriye alanının yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulması ve ateşkes için müzakereler üzerine de görüşmelerde bulunacak.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusu da görüşmede ele alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)