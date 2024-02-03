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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi.