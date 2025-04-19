MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

AA

MİT Başkanı İbrahim Kalın, önemli bir görüşme yaptı.

İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşuldu.

"GAZZE HALKI YERİNDEN EDİLEMEZ"

İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinasyonunun değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum ele alındı.

Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları görüşüldü.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SÜRECEK

Görüşmede, Türkiye'nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı.

İsrail'in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edilen görüşmede, Türkiye'nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.