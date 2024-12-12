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Haber Merkezi

Suriye'de 53 yıldır süren baskıcı ve katliamcı Esed rejimi, 13 yıl süren iç savaşın ardından Suriye Milli Ordusu ve diğer muhalif güçlerin 2 hafta üren operasyonları sonucu çöktü.

Rejim güçleri, kısa sürede Halep, Hama, Humus, Şam ve diğer rejim kontrolündeki il ve ilçeleri ele geçirirken, Beşşar Esed ve ailesi gizlice Şam'dan kaçarak Moskova'ya uçtu.

SURİYELİLER, YURTLARINA DÖNÜYOR

Yıllar sonra özgürlüklerine kavuşan Suriye halkı, destekleri nedeniyle Türkiye'ye minnetle teşekkür ederken, mülteci olmak zorunda kalan onbinlerce Suriyeli de başta Türkiye olmak üzere gittikleri ülkelerden ana vatanlarına dönüş yolunda.

Suriye'de yeni hükümetin kapsayıcı olması ve yeni krizlerin önüne geçebilmek adına Türkiye'nin diplomatik girişimleri devam ediyor.

İBRAHİM KALIN, EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILDI

Bu kapsamda başkent Şam'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, hem muhalif liderlerle görüşmelerde bulundu, hem de Emevi Camii'nde namaz kıldı.

COLANİ ŞOFÖRLÜĞÜNÜ YAPTI

SMO ile birlikte hareket eden HTŞ'nin lideri Colani ile de görüşen İbrahim Kalın'ın bindiği araçtaki sürücü dikkat çekti.

Colani'nin, İbrahim Kalın'ın bulunduğu aracı sürdüğü anlar görüntülendi.

