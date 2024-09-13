MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara’da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

İHA

Türkiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Kalın, Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail-Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konuları ele alındığı belirtildi.

ATILABİLECEK SOMUT ADIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği görüşmede, Hamas’ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail’in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi.

Yapılan görüşmede, İsrail’in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

MİT ÖNEMLİ ROL ÜSTLENİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı, sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam etmektedir.

Milli İstihbarat Teşkilatı bu süreçte önemli bir rol üstlenerek, Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)