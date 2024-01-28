MİT Başkanı Kalın'dan Irak temasları! Mesud Barzani ile görüştü Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki terör tehdidi ve ikili ilişkiler ele alındı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı son dönemde bölgede gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla tüm dünyanın dikkatini çekmekte.

Haziran ayında MİT Başkanlığı görevine getirilen İbrahim Kalın da yaptığı çalışmalarla takdir topluyor.

MİT Başkanı Kalın'ın bir süredir Irak'ta düzenlediği yoğun temasları devam ediyor.

Barzani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Erbil şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kritik görüşme Mesud Barzani Erbil’in Pirmam ilçesindeki konutunda düzenlendi.

Terör masadaydı

İkili görüşmede siyasi durum, bölgedeki son gelişmeler ve terör tehdidi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca IKBY ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, barış ve istikrarın korunmasına yönelik koordinasyonun önemi vurgulandı.

Reşid ve Maliki ile de görüştü

Milli Başkanı Kalın, Irak ziyaretleri kapsamında Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, terörle mücadele konusu ele alındı.

Irak'tan yapılan açıklamada terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi