Haber Merkezi

8 Aralık’ta Suriyeli muhaliflerin Şam’da yönetimi, ülkesinden kaçan Esad rejiminden devralmasının ardından, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Emevi Camii’ni ziyaret ederek namaz kıldı. Kalın, camide dua ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşınca bu durum, bazı çevrelerde tartışmalara yol açtı.

MÜTERCİMLER: "BU TÜR FOTOĞRAFLAR VERİLMEMELİ"

Kalın’ın Emevi Camii’nde namaz kılmasına tepki gösterenlerden biri, TV100 programında konuşan Erol Mütercimler oldu. Mütercimler, “MİT Başkanı olarak gidip dini bir simgeyle özdeşleşmek doğru değil. Bu tür fotoğraflar verilmemeli. Oysa İstanbul tarihi camilerle dolu” diyerek eleştirisini dile getirdi.

ZAFER ŞAHİN'DEN DERS NİTELİĞİNDE YANIT

Bu açıklamalara yanıt ise gazeteci Zafer Şahin’den geldi. Beyaz TV’de yayınlanan 7. Gün programına katılan Şahin, Kalın’a yönelik eleştirileri sert bir şekilde eleştirerek, Emevi Camii’nde namaz kılınmasına tepki gösterenlere adeta ders niteliğinde bir yanıt verdi.

AĞLAMA DUVARINA GİDEN İLKER BAŞBUĞ'U HATIRLATTI

Zafer Şahin, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un İsrail’de 'Ağlama Duvarı’na gittiğini ve kimsenin ses çıkartmadığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

Sen tam olarak neden rahatsız oluyorsun? MİT Başkanının namaz kılması seni niye rahatsız ediyor? Olmazmış, dini bir kimlikle bunu yapmak olmuyormuş. Eski bir Genelkurmay başkanı Kudüs’e gitti, Yahudiler için çok önemli olan Ağlama Duvarı’nda bir resmi var. Bu adamların hiçbiri ‘ne işi var bizim üst düzey bir komutanımız gidip resim çektirdi, dini sembol olarak algılanabilir’ demedi.

"ACABA ERDOĞAN YİNE SEÇİLİR Mİ KAYGISIYLA KONUŞUYORLAR"

Şahin, Kalın’ın namaz kılmasının asıl amacının bölgesel bir mesaj barındırdığını belirterek, şunları söyledi:

Bugün dünyaya sembolik olarak mesajı vermek, Suriye’de ipler bende mesajını vermek için MİT Başkanı gidiyor Emevi Camii’nde namaz kılıyor. Bu adamlar bize içerde tamamen kendi ilkel kaygılarıyla ‘Acaba Erdoğan bir daha seçilir mi’ endişesi ile bu olayı bambaşka bir düzlemde Türkiye’ye anlatmaya çalışıyor..

ERDOĞAN'IN SURİYE HAKKINDAKİ SÖZLERİNE VURGU YAPTI

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını izleyicilere hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: