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    MİT, eylem hazırlığı için toplantıya katılacak PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

    MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 27.03.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 16:40
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    MİT, eylem hazırlığı için toplantıya katılacak PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

    Türkiye, terörle mücadele konusunda yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da nokta atışı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

    Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirdi.

    MİT'TEN OPERASYON

    Operasyon kapsamında, Türkiye'de eylem hazırlığı için toplantıya katılacağı belirlenen PKK'lı Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi.

    MİT, eylem hazırlığı için toplantıya katılacak PKK lıyı etkisiz hale getirdi #1

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