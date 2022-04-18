MİT, eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lıyı yakaladı

Eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lılar, düzenlenen operasyonda yakayı ele verdi. Teröristlerin ilk ifadeleri belli oldu.

Türk güvenlik güçleri, terörü sınır ötesinde durdurma hedefi doğrultusunda operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de huzur ortamını bozmak isteyen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakayı ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla, Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

MİT'in yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan DEAŞ üyeleri Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

İlk ifadeleri ortaya çıktı

Yakalanan teröristler verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) varlığına eylem planladıklarını ifade etti.

AA'nın haberine göre; teröristler ayrıca, bölgedeki DEAŞ mensuplarına da yardım ettiklerini belirtti.