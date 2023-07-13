MİT, farklı tekniklerle teröre darbe vurmayı sürdürüyor 2018-2022 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda bin 300’den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 140'tan fazlasının üst ve orta kademe lider ve yönetici olduğu öğrenildi.

İHA

MİT, 2018'in Ağustos'undan bu yana terörle mücadele için analitik, teknik ve operatif imkanlar ile insan istihbaratı yeteneklerini bir araya getirerek Türkiye'nin mevcut terörle mücadele konseptine farklılık kattı.

Bu anlayışla birlikte terör örgütlerinin lider ve yönetici kadroları meskun mahal ya da kırsal alan gözetilmeden hedefe kondu.

Irak ve Suriye'de, bu anlayış çerçevesinde terör örgütlerine yüzlerce operasyon düzenlendi.

4 yılda 140'tan fazla üst ve orta kademe yönetici öldürüldü

2018-2022 arasında 140'tan fazla üst ve orta kademe lider ve yönetici etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda bin 300'den fazla terörist etkisizleştirildi. MİT aynı dönemde yurt içinde Emniyet ve Jandarma ile birlikte 30'dan fazla üst düzey ve 250'den fazla orta düzey teröristin etkisiz hale getirilmesinde pay sahibi oldu.

MİT'in son dönemdeki operasyonlarında kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçildi.

İstihbarat şebekeleri hiç beklemedikleri anda darbeyi indiriyor

PKK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etmekle yetinmedi.

Birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri" hiç beklemedikleri anda teröristlere darbeyi vurdu.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden, bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştiren MİT, birbirinden tamamen habersiz “hayalet şebekeleri" ile terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

MİT'in son dönemde bu tür operasyonlarına PKK’nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod Celal Kaya'nın Irak/Süleymaniye kırsalında etkisizleştirilmesi bir örnek.

Irak istihbarat sorumlusu da öldürülenlerden biri

Irak/Erbil’de, 17/07/2019’da Türk Diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Hasan kod Celal Kaya, uzun zamandır Irak’ın kuzeyinde faaliyet gösteriyordu.

Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Celal Kaya'ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” kullanıldı ve Celal Kaya’nın faaliyetleri adım adım takip edildi.

Celal Kaya etkisiz hale getirildi.