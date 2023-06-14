MİT, Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren teröristi etkisiz hale getirdi Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç öldürüldü.

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Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla, örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

MİT'ten nokta operasyon

Bu kez başarılı haber bir kez daha Irak'ın kuzeyinden geldi.

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

MİT, hedefine terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı aldı.

İzmir Adliyesi saldırısını organize etti

Terörist Karasaç'ın 2017’de polis memuru Fethi Sekin’in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını verdiği tespit edildi.

Güvenlik güçlerince kahraman şehidimiz Sekin'in intikamı alındı.

Korkusuzca şehadete yürüdü

5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde polis memuru Fethi Sekin, aracından inen bir şahıstan şüphelendi.

Otomobildeki silahlı teröristleri fark eden Fethi Sekin, tabancasını çekerek teröristlere korkusuzca müdahale etti.

Tam bu esnada araçtan inen teröristler yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin'in kovaladığı iki teröristten biri etkisiz hale gelirken, diğer teröristin yakalanabilmesi için son mermisine kadar çatıştı.

Ancak kahraman polis Sekin, bir aracın arkasına saklanan teröristin açtığı ateşle görevli olduğu adliyenin önünde şehit düştü.

Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, tüm Türkiye'nin yüreğini burkan kahramanlığıyla çok sayıda insanın hayatını kurtararak şehadete yürüdü.