MİT, Irak'tan 2 teröristi Türkiye'ye getirdi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na yönelik operasyonu sonucu PKK/KCK'lı teröristler Hatip Güney ve Aya Ahmet Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon yaptı.

Operasyonda yakalanan teröristler "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı/Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

Irak’ta eğitim aldı

PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Avaşin-Basyan bölgesindeydi

Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı belirtildi.

Teröristin, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.