MİT iş ilanı 2022: MİT elemanı nasıl olunur, şartları nelerdir? 'Peşindeyiz'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sayfasından personel alımı yapılacağını dair duyurusunun ardından " MİT iş başvurusu ve şartları 2022" merak ediliyor. İşte ilana dair ayrıntılar...

Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı yapılacağını bir video ile duyurdu.

'Peşindeyiz ve Seni iyi Tanıyoruz' isimli videonun akabinde MİT personeli olma hayali kuran vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı.

MİT, istihbarat uzmanı, dil uzmanı, koruma ve emniyet memuru, mühendis görevlerinde personel alımı yapıyor.

Başvuracak adaylarda aranan ortak özellikler kadrolara göre farklılık gösteriyor ancak bütün görevler için "ketum olma" ve "stres altında çalışabilme" şartı var.

Gerekli kriterleri sağlayan adaylar, prosedürlerin tamamlanmasının ardından işe alınıyor.

Peki, Mit personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı şartları neler? İşte Mit personel alımı 2022 başvuru detayları...

MİT iş başvurusu nasıl yapılır?

MİT’te görev almak isteyenler başvurularını resmi intenet sitesi üzerinden yapabilir.

Yapacağınız başvuru sonrası kurum sizin geçmişinizi ve yeterliliğinizi inceler. Uygun bulunan kişiler kurum tarafından toplantıya davet edilir.

MİT işe alım şartları 2022

MİT’te istihbarat uzmanı olmanın şartları aşağıdaki gibidir:

35 yaşını doldurmamış olmak

Üniversite mezunu olmak

2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puanı almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL IBT sınav sonucuna sahip olmak

Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri YDS puanı almış olmak

Aranan kişisel özellikler aşağıdaki gibidir:

Analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme,

Yönetme-yönlendirme,

Yüksek sorumluluk bilinci,

Güçlü yazılı-sözlü iletişim becerisi,

Stres altında çalışabilme,

Detaylara önem verme,

Pratik ve hızlı düşünebilme,

Uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,

Ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır.

MİT hakkında merak edilenler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilim. Bu durum iş başvurusu yapmama engel mi?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Çifte vatandaşlığım var. İş başvurusu yapabilir miyim?

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Mavi Kart sahibiyim. Görev almak için başvurabilir miyim?

Başvuruda bulunabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir.

Millî İstihbarat Teşkilâtı’nda görev almak için nasıl başvurabilirim?

Öncelikle bu bölümdeki soruları incelemenizi öneriyoruz. Ardından başvuru formunu doldurmak için ilgilendiğiniz pozisyonun sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvuru formunu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurabilir miyim?

Başvuru formu, masaüstü bilgisayar üzerinden doldurulmaya uyumlu hazırlanmıştır. Formu cep telefonu/tablet bilgisayar üzerinden doldurmaya çalışmanız halinde sistemsel aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz.

Başvurum kabul edilirse benimle nasıl iletişime geçilir?

Başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi halinde sizinle SMS, e-posta, sabit telefon veya cep telefonu yoluyla irtibat kurulur.

Başvurumun kabul edilmesi ve adaylığımın resmen başlamasından sonra bir kurumda çalışıyor olmam veya bu süreç zarfında bir işe başlamam adaylık sürecimi etkiler mi?

Süreç devam ederken bir kurumda çalışılması veya bir işe başlanması, adaylık süreci açısından herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak adaylık sürecinizin olumlu sonuçlanması ve işe başlamanızın uygun görülmesi halinde, hizmet/tazminat yükümlülüğü bulunan bir iş yerinden ayrılmanın doğuracağı sorumlulukları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Hangi durumlarda başvurum değerlendirmeye alınmaz?

Başvuruda bulunabilmeniz için tercih ettiğiniz pozisyonun şartlarını sağlamanız gerekir. Başvuru sürecinde verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme aşamasında büyük önem taşır. Beyanlarınızda gerçeğe aykırılık tespit edilmesi durumunda başvurunuz değerlendirme dışı kalır.

İlköğretim mezunuyum. İş başvurusunda bulunabilir miyim?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

Dövmem başvuru yapmama engel mi?

İlgili sağlık esaslarımız gereğince başvuruda bulunacak adayların dövmesi olmamalıdır.

En fazla kaç yaşındaki adaylar başvuru yapabilir?

Genel başvuru yapacak adayların 35 yaşını doldurmamış, mevcut branşlar için iş başvurusu yapacak adayların ise başvuracakları pozisyonda belirtilen yaş sınırını aşmamış olmaları gerekir.